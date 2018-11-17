Европейский экономист счел трагедией выход Британии из ЕС без соглашения о «разводе»

Выход из Евросоюза без соглашения об упорядоченном «разводе» для Лондона чреват трагическими последствиями, считает европейский экономист, глава фонда колледжа Европы «Мадриага» Пьер Дефрень.

Дефрень заявил, что «no deal (отсутствие соглашения) – это трагедия для Великобритании, но и огромные неприятности для Европейского союза», передает РИА «Новости».

Он отметил, что в том случае, если Лондон покинет ЕС без соглашения, это приведет к резкому прерыванию свободного передвижения товаров, и кризис в первую очередь коснется Британии, «которая понесет огромные экспортные потери».

«Но это будет незамедлительно иметь негативные последствия и для Европы, поскольку Великобритания является ее очень важным клиентом. А если ваш клиент болен, то больны и вы», – считает эксперт.

Он также назвал проблемой британцев то, что «они не знают, чего хотят»: «Для Великобритании это настоящий экзистенциальный кризис, который гораздо более критичен, чем торговый».

Дефрень считает, что от Brexit «проиграют обе стороны», так как в данный момент «мы имеем свободу торговых обменов, передвижения товаров, а по договору интегрированный рынок в рамках таможенного союза будет сохранен исключительно в сегменте товаров», что означает «отступление в плане либерализации торговли между Соединенным Королевством и Европой».

При этом он ожидает, что Великобритания «потеряет больше, чем Европа».

Напомним, ЕС и Великобритания после многих месяцев переговоров согласовали проект соглашения об упорядоченном «разводе». Документ насчитывает почти 600 страниц; он покрывает все ключевые аспекты Brexit, в числе которых права граждан страны и союза, вопрос ирландской границы.

Одобренное британским правительством соглашение теперь предстоит утвердить парламенту Британии, а также странам-членам ЕС, Европарламенту и национальным парламентам.

В пятницу министром по вопросам Brexit назначили евроскептика Стивена Баркли. Должность освободилась после ухода Доминика Рааба, который подал в отставку из-за несогласия по вопросу соглашения Brexit с Евросоюзом.

Кроме того, вслед за отставкой нескольких несогласных министров акции британских банков обвалились.