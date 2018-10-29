Жан-Клод Юнкер явился на официальное мероприятие в разных ботинках

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер появился на официальной пресс-конференции в разных ботинках, видеозапись со странным появлением чиновника попала в Сеть.

Пресс-конференция проходила по итогам встречи с лидером Южной Африки Сирилом Рамафосой и председателем ЕС Дональдом Туском, передает «РЕН ТВ».

Юнкер вышел на публику в разных ботинках, после чего ассистентка сразу же увела чиновника обратно.

С Юнкером связано несколько других курьезных эпизодов, происходивших во время официальных мероприятий.

В 2018 году на саммите НАТО председатель Европейской комиссии едва не упал на президента Украины Петра Порошенко, СМИ заподозрили его в алкогольном опьянении.

В 2017 году на другом саммите в Женеве его также заметили врезающимся в мебель и людей.

В 2015 году Юнкер на саммите «Восточное партнерство» находился в необычайно приподнятом настроении: он постоянно пританцовывал, прикладывал галстук к другим гостям, похлопывал по плечам.