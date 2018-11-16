Bloomberg подсчитал ущерб российской экономики от санкций

С 2014 года экономика России не смогла вырасти дополнительно на 6% ВВП из-за западных санкций, считают в Bloomberg.

Эксперты Bloomberg создали экономическую модель развития экономики России в случае, если бы санкции не были введены, сообщает РБК.

Модель показывает, что разница между фактическим и возможным темпом роста российской экономики составляет 10%. Эксперты отметили, что насколько именно повлияли санкции, оценить сложно.



Так, влияние на экономику также оказало падение цен на нефть со второй половины 2014 года. «Простое сопоставление темпов роста ВВП с изменениями цен на нефть, с поправкой на инфляцию, предполагает, что падение чем на нефть может объяснить немногим более 4% этой разницы», – решили авторы исследования.

Они считают, что оставшиеся 6% разницы – это санкции, а также другие факторы, в том числе замедление темпов развития мировой экономики.



В Bloomberg пришли к выводу, что в долгосрочной перспективе санкции продолжат оказывать неблагоприятное влияние на экономику России. В частности, они могут помешать достигнуть показателя темпов роста более 3% к 2021 году.

По мнению экспертов, существует возможность достижения показателя в 3% через четыре года, если в России не произойдет резкого повышения производительности труда.

В четверг президент России Владимир Путин заявлял, что любые политически мотивированные ограничения в экономике мешают, в том числе и тем, кто их вводит.

В сентябре Совет Евросоюза на полгода продлил индивидуальные санкции против российских физлиц и организаций в связи с «подрывом территориальной целостности Украины».