Евросоюз продлил санкции против России

Совет Евросоюза на полгода продлил индивидуальные санкции против российских физлиц и организаций в связи с «подрывом территориальной целостности Украины», сообщает пресс-служба совета.

Санкции продлены до 15 марта 2019 года, передает РИА «Новости».

Меры включают в себя «замораживание активов и ограничения на поездки». В данный момент они касаются 155 лиц и 44 организаций.

Напомним, в начале сентября послы 28 стран ЕС одобрили решение о продлении антироссийских санкций.

Соответствующее решение было оформлено в июле; тогда в ответ президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2019 года продуктового эмбарго в отношении этих стран.