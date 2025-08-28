Путин заявил о смещении центра мировой торговли в Азию

Путин: Смещение центра мировой экономики в Азию открывает новые возможности

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в приветственном послании участникам и гостям X Восточного экономического форума подчеркнул, что центр мировой экономической активности постепенно смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, следует из сообщения в Telegram- канале Кремля.

«По мере того, как центр мировой экономической активности все больше смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, открываются новые возможности для налаживания взаимовыгодных связей между государствами этой части планеты не только на двусторонней основе, но и в рамках таких объединений, как ШОС и БРИКС», – заявил Путин.

В послании глава государства отметил, что Россия готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными партнерами этого региона. Путин подчеркнул, что Москва намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в АТР справедливой и равноправной системы международных отношений, которая основана на уважении законных интересов стран региона.

По мнению президента, дальнейшее развитие сотрудничества в таких международных объединениях, как ШОС и БРИКС, отвечает интересам всех сторон и способствует укреплению позиций региона в мировой экономике.

Ранее в Китае ведется подготовка двусторонних встреч президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

На саммит ШОС в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября пригласили лидеров более 20 государств и представителей 10 международных организаций.