Путин заявил о смещении центра мировой торговли в Азию

Путин: Смещение центра мировой экономики в Азию открывает новые возможности
Активный рост роли Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой экономике открывает для стран новые перспективы сотрудничества, включая развитие инициатив в рамках ШОС и БРИКС, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям X Восточного экономического форума.
Президент России Владимир Путин в приветственном послании участникам и гостям X Восточного экономического форума подчеркнул, что центр мировой экономической активности постепенно смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, следует из сообщения в Telegram- канале Кремля.
«По мере того, как центр мировой экономической активности все больше смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, открываются новые возможности для налаживания взаимовыгодных связей между государствами этой части планеты не только на двусторонней основе, но и в рамках таких объединений, как ШОС и БРИКС», – заявил Путин.
В послании глава государства отметил, что Россия готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными партнерами этого региона. Путин подчеркнул, что Москва намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в АТР справедливой и равноправной системы международных отношений, которая основана на уважении законных интересов стран региона.
По мнению президента, дальнейшее развитие сотрудничества в таких международных объединениях, как ШОС и БРИКС, отвечает интересам всех сторон и способствует укреплению позиций региона в мировой экономике.
Ранее в Китае ведется подготовка двусторонних встреч президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
На саммит ШОС в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября пригласили лидеров более 20 государств и представителей 10 международных организаций.