Путин заявил о вреде антироссийских санкций для Запада

Президент России Владимир Путин, комментируя введенные против Москвы санкции, заявил, что любые политически мотивированные ограничения в экономике мешают, в том числе и тем, кто их вводит.

В то же время глава государства добавил, что никакие санкции не могут прекратить сотрудничество России со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и развитие их экономик, передает РИА «Новости».