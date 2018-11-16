Поездку Порошенко на Мальдивы по поддельным документам решено проверить

Печерский суд Киева обязал генпрокуратуру Украины провести расследование из-за поездки президента страны Петра Порошенко на Мальдивы по поддельным документам, сообщил адвокат Ренат Кузьмин.

«Вчера Печерский суд Киева прислал мне определение, которым обязал ГПУ зарегистрировать уголовное производство и провести расследование по факту незаконного использования сотрудниками госохраны, СБУ, миграционной службы, фискальной службы служебного положения при изготовлении для президента Украины и членов его семьи поддельных документов для выезда за границу», – написал Кузьмин в Facebook.

Также, отметил он, ГПУ должна будет проверить содействовали ли эти люди в незаконном пересечении Порошенко государственной границы Украины.

Он отметил, что решение суда принято было еще в мае, но оглашено только сейчас.

Напомним, 21 февраля Порошенко спросили об отдыхе на Мальдивах во время допроса в Оболонском суде Киева, где рассматривается уголовное дело о госизмене в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича.

Порошенко объяснял, что поездка на Мальдивские острова не была оплачена из бюджета, а он пересекал границу по своему паспорту.