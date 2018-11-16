Дагестанского футболиста заподозрили в убийстве таксиста

Футболист из Дагестана, приехавший на стажировку в Астрахань, подозревается в убийстве таксиста и угоне его автомобиля.

«Футболист, стажировавшийся в команде «Звезда» в Астрахани, задержан по подозрению в жестоком убийстве 78-летнего таксиста. Угнанная автомашина «Фиат» обнаружена на родине 23-летнего спортсмена в городе Хасавюрте», – сообщил Следственный комитет в Twitter.

По версии следствия, 3 ноября 23-летний футболист попросил таксиста подвезти его до поселка Комсомольский в Калмыкии, чтобы пересесть на автобус до Хасавюрта.

Когда автомобиль свернул на проселочную дорогу, пассажир несколько раз ударил ножом в шею таксиста, сбросил тело в камыши и уехал на автомобиле.

Мужчина задержан, решается вопрос о его аресте.