В России решили отказаться от производства Ан-148

ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) планирует отказаться от производства самолетов Ан-148.

Об этом говорится в финансовом отчете компании за третий квартал 2018 года, передает «Интерфакс».

За первые девять месяцев 2018 года ВАСО увеличило убыток до 1,2 млрд рублей, выручка снизилась с 3,6 до 3,19 млрд рублей, отмечает «Коммерсант».

1 млрд из выручки в 2018 году составила продажа Ан-148, выручка от техобслуживания сократилась вдвое.

После крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» Ространснадзор приостанавливал эксплуатацию самолетов этой модели во всех парках российских авиакомпаний.