Вторую картину Бэнкси решили уничтожить после продажи

Художник из США Рон Инглиш приобрел за 725 тыс. долларов картину британского художника Бэнкси «Рабский труд», чтобы закрасить ее в знак протеста против продажи и покупки уличного искусства, сообщает Evening Standard.

«Рабский труд» – картина Бэнкси, которая изначально была нанесена им на стену магазина уцененных товаров в пригородном районе Лондона Wood Green в 2012 году. На картине изображен маленький мальчик, сидя на коленях перед швейной машинкой делающий ткань с британским флагом. Картину в 2013 году вырезали из стены и выставили на продажу на аукционе, передает РИА «Новости».

Американский художник купил картинку на аукционе Julien’s Auctions в Лос-Анджелесе в среду.

«Я собираюсь покрасить ее снова в белый цвет, с меня хватит. Это удар для уличного искусства. Оно не должно покупаться и продаваться. Моя идея для этой картины в том, чтобы побелить ее для моего хорошего приятеля Бэнкси, жаль, что я не могу потратить больше денег на это», – заявил Инглиш.

По его словам, он встречался с Бэнкси в Палестине.

Инглиш пояснил, что зарисует картину и вставит в одну из стен в своем доме. Он заявил, что устал от людей, которые крадут с улиц то, что делают уличные художники, и перепродают это.

«Поэтому я собираюсь купить все, что могу, и побелить», – добавил он.

По словам Инглиша, побеленную картину он собирается продать за 1 млн долларов.

«Я сумасшедший, но не глупый», – отметил он.

Напомним, в октябре картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась после продажи – полотно было наполовину изрезано шредером, который встроил сам художник в раму. Стоимость работы от этого только увеличилась.