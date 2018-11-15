В Грузии собрали свыше 300 тыс. подписей за объявление режима Саакашвили преступным

Свыше 300 тыс. граждан Грузии подписались под петицией об объявлении преступным режима экс-президента Михаила Саакашвили, которая была инициирована парламентским «Альянсом патриотов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Об этом сообщила в прямом эфире телекомпании «Имеди» вице-спикер парламента от данной партии Ирма Инашвили.

Она призвала главную прокуратуру рассмотреть эту инициативу и довести дело против архитекторов режима до суда.

Ирма Инашвили, в частности, утверждает, что экс-президент и его окружение «совершали военные преступления» во время войны с Россией-2008 года.

Так, по ее словам, «было продано Кодорское ущелье» – единственный регион Абхазии, который до войны 2008 года контролировала Грузия.

Она считает, что «ответственностью нынешнего поколения» грузинских политиков является вынесение приговора Саакашвили и его «Единому национальному движению».

Вице-спикер призвала всех сторонников собраться на центральной тбилисской площади Свободы 25 ноября.

Кроме того, она призвала сторонников голосовать во втором туре президентских выборов 28 ноября за поддерживаемую правящей «Грузинской мечтой» Саломе Зурабишвили, чтобы не допустить победы Григола Вашадзе от «националов».