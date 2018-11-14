Президента Грузии выберут 28 ноября

Второй тур президентских выборов в Грузии состоится 28 ноября, это решение ЦИК приняла в среду, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

День голосования будет объявлен нерабочим.

Во второй тур вышли бывшие министры иностранных дел – депутат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая «Грузинская мечта» (38,64% в первом туре), а также Григол Вашадзе от «Единого национального движения» – партии экс-президента Михаила Саакашвили (37,74%).

Первый тур выборов состоялся 28 октября. В нем участвовало 25 кандидатов. Но никто не набрал больше 50% голосов.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в среду на брифинге напомнил, что Григол Вашадзе ранее был кадровым советским дипломатом, а также заявил, что его выдвижение в президенты «соответствует интересам России». Даже будучи главой МИД Грузии Вашадзе долгое время сохранял гражданство России.

«Граждане Грузии во втором туре должны выбирать между тоталитарным прошлым и европейским будущим», – заявил Мамука Бахтадзе, подразумевая, что Саломе Зурабишвили олицетворяет прозападный курс страны.