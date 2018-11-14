Водитель на Урале наехал на шедшую по тротуару семью

Водитель внедорожника Honda CRV в Екатеринбурге наехал на мужчину и женщину с коляской; следователи считают, что он сделал это намеренно.

«По версии следствия, действия водителя указанной автомашины – мужчины 1968 г.р. – носили умышленный характер, поскольку никоим образом не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой и не были обусловлены технической неисправностью или недостаточной водительской квалификацией указанного мужчины, имеющего значительный стаж управления автомобилем», – говорится в сообщении на сайте СУ СК по Свердловской области.

36-летний мужчина, 29-летняя женщина и ее двухлетний ребенок получили травмы различной степени тяжести.

Женщина получила перелом позвоночника, а ребенок находится в состоянии комы, сообщается на сайте УГИБДД Екатеринбурга. У пострадавшего мужчины диагностирован открытый перелом ноги, добавляет ведомство.

Также в Госавтоинспекции уточнили, что подозреваемый ехал за рулем массивного внедорожника Honda CRV.

«Транспортное средство получило значительные механические повреждения. С места аварии оно было эвакуировано спецавтотранспортом», – сообщили в УГИБДД.

Фото с места аварии опубликовали в соцсетях.

Было возбуждено дело по признакам преступления по статье «Покушение на убийство двух или более лиц». Для расследования уголовного дела планируется провести судебно-медицинскую, автотехническую экспертизы, провести допрос очевидцев происшествия и другие следственные мероприятия.

С учетом тяжести вменяемого подозреваемому преступления следователи намерены ходатайствовать в суде о заключении под стражу водителя внедорожника до окончания следствия.