Основного фигуранта дела о драке на Хованском кладбище приговорили

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника отделения ритуального обслуживания №3 столичного ГБУ «Ритуал» Юрия Чабуева к 11 годам заключения по делу о массовой драке на Хованском кладбище.

«Признать Чабуева виновным и назначить ему 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – цитирует ТАСС приговор Мосгорсуда.

Чабуев признан виновным в организации беспорядков на кладбище.

Напомним, в декабре 2017 года Щербинский районный суд приговорил пятерых фигурантов дела о драке к трем годам колонии общего режима. В августе 2018 года их освободили, пересчитав сроки наказания.

В драке на Хованском кладбище в мае 2016 года приняли участие сотни человек, применялось огнестрельное оружие. Погибли три человека, 23 были госпитализированы. Причиной конфликта стал раздел сфер влияния между этническими группировками выходцев с Кавказа и Средней Азии.