Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти

В октябре Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти, увеличив ее до среднего показателя в 11,6 млн баррелей сырья в сутки, говорится в ноябрьском докладе ОПЕК.

«Россия установила новый постсоветский рекорд по добыче нефти в октябре, увеличив добычу на 50 тыс. баррелей нефти в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до средних 11,6 млн баррелей нефти в сутки, в соответствии с предварительной оценкой», – передает РИА «Новости» сообщение ОПЕК

Из доклада следует, что ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России и в 2018, и в 2019 годах до 11,24 млн баррелей в сутки с 11,19 млн.

При этом прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018-2019 годах незначительно понижен – на 40 тыс. баррелей в сутки, до 1,5 млн баррелей в сутки. Спрос на нефть в мире в 2018 году ожидается на уровне в 98,79 млн баррелей в сутки, он остался неизменным.

Динамика объясняется более слабыми по сравнению с ожиданиями данными по спросу на нефть со стороны стран Ближнего Востока в третьем квартале этого года.

Одновременно понижен прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 году – на 70 тыс. баррелей в сутки до 1,29 млн баррелей. Это объяснено неопределенностью развития мировой экономики.

Повышен прогноз по росту предложения нефти от стран вне картеля на 2018 год на 90 тыс. баррелей в сутки – до 2,31 млн баррелей в сутки, а на 2019 год – почти на 120 тыс. баррелей в сутки, до 2,23 миллиона.

Это связано с переоценкой показателей добычи США и России. Также организация считает, что основной вклад в рост индикатора внесут в 2018 году США, Канада, Казахстан, Россия и Великобритания, а в следующем году – США, Бразилия, Канада и Великобритания.

В воскресенье Саудовская Аравия заявила о возможном увеличении добычи нефти, а Россия допустила снижение этого показателя.