Минэнерго не исключило снижение добычи нефти в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что решение о снижении добычи нефти в 2019 году может быть принято после внимательного анализа рынка.

«Мы сейчас должны очень внимательно посмотреть ситуацию на рынке, проанализировать исполнение соглашения и очень взвешенно подойти к тому, чтобы принимать дальнейшие действия, чтобы совместно продолжать сотрудничество по стабилизации рынка и принятию необходимого решения», – сказал Новак, передает ТАСС.

По его словам, если решения о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ будут приняты, Россия «сможет выполнять свои обязательств в рамках принятых решений».

Ранее министр нефти Омана Мохаммед ар-Румхи заявил, что большинство стран в ОПЕК+ поддерживают сокращение добычи в 2019 году по причине перенасыщенности рынка.