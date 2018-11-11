Минэнерго не исключило снижение добычи нефти в России

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11 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:54  |  vz.ru
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Украина наносит новый удар по «Северному потоку»

Разгорается новая арбитражная война Газпрома с Украиной Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Швейцарский суд по просьбе Украины лишил Газпром доходов от операторов «Северного потока» и «Северного потока – 2». Правда, Нафтогазу радоваться рано: все средства от этих компаний будут идти не на Украину, а швейцарским приставам. Помешает ли это работе «Северного потока» и стройке «Северного потока – 2»? Подробности...
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США провоцируют смену ядерной доктрины России

Есть мнение, что выход США из договора может сделать систему ответного ядерного удара «Периметр» неэффективнойФото: mil.ru
В военных кругах России крепнет обеспокоенность в связи с выходом США из ДРСМД. Так, отставной генерал РВСН отметил, что возможное размещение американских ракет средней дальности в Европе может сделать бесполезной знаменитую систему «Периметр» (она же «Мертвая рука»). Но главное не в этом: перемены могут затронуть даже военную доктрину России. Подробности...
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Герой секс-скандала не понял свою главную ошибку

Иван Колпаков отказался признать, что домогался свою коллегуФото: twitter.com/kolpakov
Скандал вокруг главного редактора издания «Медуза» Ивана Колпакова закончился закономерно – тот подал в отставку. Забавно, что его первоначальная реакция сильно отличается от финальных комментариев. Но куда более важно другое: представитель рупора либерального сообщества, похоже, вообще не понял, в чем именно была его принципиальная ошибка. Подробности...
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В Голландии придумали способ омолодить человека на 20 лет

Борьба с эйджизмом, в отличие от борьбы с сексизмом или расизмом, не на слуху, хотя проблема эта не надуманнаяФото: Fabrizio Bensch/Reuters
В Нидерландах слушается уникальное дело человека, доказывающего суду, что он на двадцать лет моложе своего возраста, следовательно, записанный в документах год рождения можно и нужно менять. Этот случай легко посчитать курьезом, но на практике речь идет о серьезной экономической и общественной проблеме, которая не миновала и Россию. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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История Версаля – глупость, жадность и фарисейство

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
Победители попытались выдать то, что они учинили – за торжество мировой гармонии и вечной справедливости. Германия была наказана как виновница войны, Россия – исключена как Иуда, предательница союзников. Подробности...

Быть довольной уткой или настрадавшимся лебедем?

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Взрослому читателю сказка Андерсена задает очень непростой вопрос: кем он хочет видеть своего птенца, да и себя самого? Здоровой и всем довольной уткой – или настрадавшимся, не верящим в себя красавцем-лебедем? Не загубит ли он лебедя, выращивая счастливую утку? Подробности...
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Правоохранительную систему разрушает старая болезнь

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Нет ни одной иной правоохранительной структуры, которая была бы так близка народу и, соответственно, не несла на себе все его недостатки, беды и проблемы. Соответственно, во всех проблемах легче всего обвинить именно сотрудников органов внутренних дел. Подробности...
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    Какие имена получат аэропорты России

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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
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        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Минэнерго не исключило снижение добычи нефти в России

          11 ноября 2018, 17:19

          Текст: Алексей Ласнов

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          Министр энергетики России Александр Новак заявил, что решение о снижении добычи нефти в 2019 году может быть принято после внимательного анализа рынка.

          «Мы сейчас должны очень внимательно посмотреть ситуацию на рынке, проанализировать исполнение соглашения и очень взвешенно подойти к тому, чтобы принимать дальнейшие действия, чтобы совместно продолжать сотрудничество по стабилизации рынка и принятию необходимого решения», – сказал Новак, передает ТАСС.

          По его словам, если решения о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ будут приняты, Россия «сможет выполнять свои обязательств в рамках принятых решений».

          Ранее министр нефти Омана Мохаммед ар-Румхи заявил, что большинство стран в ОПЕК+ поддерживают сокращение добычи в 2019 году по причине перенасыщенности рынка.


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