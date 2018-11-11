В ОПЕК+ заявили о перенасыщенности рынка нефти

Большинство стран в ОПЕК+ поддерживают сокращение добычи в 2019 году, так как рынок перенасыщен, заявил министр нефти Омана Мохаммед ар-Румхи.

«Рынок перенасыщен, идея сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки – хорошее начало», – передает его слова ТАСС.

Между тем, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия рассмотрит сценарий роспуска ОПЕК на фоне подготовки в США антикартельного законопроекта. Речь идет о наделении американских судов полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран – членов ОПЕК и других государств, которые участвуют в картельных сговорах на рынке нефти.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, кому может быть выгоден развал ОПЕК.