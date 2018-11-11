Саудовская Аравия не исключила увеличение добычи нефти на 1 млн баррелей

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех допустил возможность увеличения объемов добычи нефти в случае возникновения перебоев с ее поставками, так как свободные мощности королевства по добыче превышают 1 млн баррелей в сутки.

По его словам, на ближайшие месяцы у Саудовской Аравии есть достаточно свободных мощностей по добыче нефти, чтобы удовлетворить спрос, передает ТАСС.

«У нас [Саудовской Аравии] с нашими братьями из Кувейта все еще есть свободные мощности по добыче, они превышают 1 млн баррелей в сутки», – сказал Халед аль-Фалех.

«Если мы увидим перебои с поставками, то мы корректно отреагируем на это», – заверил саудовский министр.

Напомним, по словам министра нефти Омана Мохаммеда ар-Румхи, большинство стран в ОПЕК+ поддерживают сокращение добычи в 2019 году по причине перенасыщенности рынка.

Министр энергетики Александр Новак призвал «очень взвешенно подойти к тому, чтобы принимать дальнейшие действия», однако заверил, что Россия сможет выполнять свои обязательства в случае принятия решения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+.