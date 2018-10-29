Визовый центр Испании в Москве закрыт из-за следователей

В визовом центре Испании в Москве проходят следственные действия, там проверяются ранее выданные визы, рассказал осведомленный источник.

«В визовом центре Испании на Калужской площади сегодня сотрудники правоохранительных органов проводят обыск и выемку документов по ранее выданным конкретным гражданам визам», – сообщил собеседник «Интерфакса».

Других подробностей следственных действий он не привел.

Другой источник в испанском консульстве рассказал, что визовый центр закрыт по «не зависящим от него причинам».

Ранее компания – оператор визовых центров Испании BLS заявила, что визовый центр в Москве закрыт «по причинам, не входящим в компетенцию» организации, передает ТАСС.

На сайте столичного визового центра сообщается, что он временно закрыт «в связи с непредвиденными обстоятельствами».

Источник РИА «Новости» в консульстве опроверг информацию о том, что в визовом центре проводятся обыски.