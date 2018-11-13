Россияне сказали, как переносят осень

Каждый третий (34%) россиянин признается, что осенью чувствует повышенную утомляемость и упадок сил, а каждый пятый (19%) отмечает резкие перепады настроения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

18% признались, что их мучает сонливость, 16% заметили за собой излишнюю раздражительность, 15% – апатию, 11% – нарушение питания, передает ТАСС.

Более трети россиян (42%) соглашаются с тем, что в осеннее время года у людей ухудшается настроение, но большинство наших сограждан (55%) с этим не согласны. При этом большинство респондентов не жалуются на плохой сон: 57% говорят, что легко просыпаются по утрам; 59% – что засыпают без проблем; 51% – что спят крепко.

36% респондентов считают лучшим лекарством от стресса общение с родными и близкими, многим помогает хобби – такой ответ выбрал почти каждый четвертый (24%), кино – 23%, литература – 19%, а 15% признались, что им достаточно просто побездельничать на диване.

Только у 13% респондентов осень ассоциируется с плохой погодой и грязью. В 2016 году, во время аналогичного опроса, такие негативные ассоциации возникали у 30% опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ – «Спутник» проведен 30 октября 2018 года методом телефонного интервью. Объем выборки составляет 1600 респондентов, максимальный размер погрешности не превышает 2,5%.