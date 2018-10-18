Эксперты раскритиковали Ищенко за несдержанные обещания

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13 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 12:32  |  vz.ru
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Зависимость Украины от российского бензина выгодна ей самой

Без России бензин на Украине был бы еще дорожеФото: Стрингер/РИА «Новости»
Пока Россия в ручном режиме останавливала ценовой беспредел на российских АЗС, на Украине заговорили об угрозе топливного коллапса из-за критической зависимости от Москвы. Некоторые винят Россию даже в том, что литр бензина на Украине стоит почти в два раза дороже, чем в РФ. Что на самом деле происходит на топливном рынке соседа и кому украинцы должны предъявлять претензии? Подробности...
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Какой смысл в общении лидеров России и Косово

Хашим Тачи впервые, хоть и кратко, встретился с Владимиром ПутинымФото: twitter.com/HashimThaciRKS
Лидер косовских албанцев Хашим Тачи сообщил о встрече с Владимиром Путиным «на полях» юбилейных торжеств в Париже. Краткая беседа, скорее всего, действительно имела место. Выгода от нее для бывшего полевого командира Змея Тачи понятна. «Коллекционируя рукопожатия» мировых лидеров, он набирает политический вес и решает внутренние проблемы. Но зачем этот разговор нужен Москве? Подробности...
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Зачем России нужен налог на колу

Для бюджета лучше, чтобы граждане не пили, не курили и отдавали предпочтение здоровому питаниюФото: Shannon Stapleton/Reuters
В РФ планируют обложить акцизом колу, пепси и другие лимонады. От заболеваний, вызванных их употреблением, ежегодно умирают сотни тысяч человек по всему миру, утверждают ученые. По сути, Россия идет тем же путем, который уже прошли многие западные страны. Однако «налог на газировку» чреват для нее большими проблемами. Подробности...
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Россия готова вернуться в Афганистан

В Афганистане наблюдается незначительный рост пророссийских настроенийФото: Ahmad Masood/Reuters
Активизация процессов вокруг Афганистана заставляет начать поиски ответа на вопросы об интересах Москвы. Российская внешняя политика вокруг этой страны – вопрос сложный. В чем здесь наш интерес? Кого поддерживает Россия? Ситуация в исламской республике находится в приоритетном поле зрения российских политиков. Но почему? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Наша готовность мириться со злом сходит на нет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Сами по себе надменные чиновники и коррумпированные правоохранители были и раньше, но то, что считалось неизбежным, как климат, стало восприниматься как зло преодолимое и потому нетерпимое. Почему так произошло? Подробности...

Почему русский либерал стал охранителем

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Двести лет назад родился первый и едва ли не единственный представитель четвертой власти в России. Прочие стремились к ней – он обладал. Но заплатил он за это большую цену, став синонимом едва ли не всего гнусного и темного в России. Подробности...
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Борьба с хамством может превратиться в национальную идею

Антон Крылов, журналист
Есть известная поговорка: «хороший человек – это не профессия». Похоже, что быть, а как минимум казаться хорошим человеком – это теперь безусловная производственная необходимость для любого сотрудника любой организации, который в минимальной степени коммуницирует с окружающими. Подробности...
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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        • Рай

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        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Эксперты раскритиковали Ищенко за несдержанные обещания

             13 ноября 2018, 10:56
          Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
          Текст: Евгений Романов

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          «Человек явно не очень хочет баллотироваться, иначе он реально собирал бы подписи. Лично для меня очевидно, что Ищенко хочет эксплуатировать имидж яркого борца с режимом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин о позиции кандидата в главы Приморья Андрея Ищенко, чьи политические заявления неоднократно расходились с делом.

          Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что позиция Андрея Ищенко, который сначала заявляет одно, а на деле поступает иначе, «выглядит как самострел». В частности, Ищенко обещал устроить длительную голодовку в знак несогласия с результатами сентябрьских выборов, но в итоге не продержался без еды и нескольких часов. Также было с его обещанием идти на выборы от КПРФ – в итоге он стал самовыдвиженцем.

          Много шума также наделала история с якобы обещанием председателя совхоза имени Ленина, кандидата в президенты РФ 2018 года Павла Грудинина вложить 35 млрд рублей в сельхозпроект Ищенко. На деле Грудинин выражал готовность, как отмечали приморские СМИ, поделиться опытом ведения сельскохозяйственного бизнеса.

          «Дело в том, что когда Ищенко заявлял о том, что пойдет от КПРФ и получил результат такой же как у бывшего врио губернатора Андрея Тарасенко, на него сразу обратили внимание СМИ, общественность, начали изучать его биографию, кто он такой, что за человек может стать губернатором Приморья. И тут выяснилось, что с ним не все так просто», – отметил эксперт. По словам Данилина, за спиной Ищенко «есть слухи о мошенничестве, обвиняющие его обманутые дольщики». Ранее о причастности Ищенко к истории с обманутыми дольщиками говорил экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь.

          «Есть серьезные долги, практически Ищенко банкрот. И чем дальше, тем больше выяснялось информации об Ищенко, так что КПРФ вообще отказалась выдвигать его. Если бы он хотел реально выиграть, то сразу в тот день, когда КПРФ перенесла конференцию, он мог бы пойти самовыдвиженцем. Либо когда КПРФ ему отказала, он в тот же день мог пойти самовыдвиженцем. Но вместо этого он несколько дней ждет и только 7 числа регистрируется, хотя мог бы зарегистрироваться еще 25 октября», – отметил Данилин.

          Политтехнолог Андрей Колядин, который сейчас находится во Владивостоке, назвал поведение Ищенко свойственным целому ряду бизнесменов, «которые пытаются самыми различными способами прикрыть те огрехи, которые у них проявились в бизнесе».

          «Отчасти политические амбиции Ищенко связаны с тем бизнесом, которым он занимался. Там немало проблем, там есть люди, которые с ним судятся, которые потеряли квартиры. Поэтому это расстройство людей и их желание добиться некой правды и справедливости приводит к тому, что Ищенко пытается найти способы самозащиты от этого давления, переводя его в политическую плоскость и говоря о том, что это происки политических конкурентов», – сказал Колядин газете ВЗГЛЯД.

          Он подчеркивает, что в бизнесе Ищенко «действительно были проблемы, которые не решены». «И то, что он говорит это как коммунист – это абсолютно не свойственно коммунистам. Он мог бы говорить об этом от имени любой другой партии. Просто он нашел способ решения своих проблем через политическую деятельность в КПРФ. Я не стал бы привязывать к этим проблемам коммунистическую идеологию. Она сама по себе, а проблемы бизнеса Ищенко сами по себе», – подчеркнул эксперт.

          Данилин добавил также, что Ищенко собирал подписи «спустя рукава, как-то непонятно». Как отмечали в соцсетях, политик использовал «сомнительные подписные листы» с формулировкой о «повторных выборах», хотя в избирательном законодательстве такие формулировки отсутствуют. «Так что человек явно не очень хочет баллотироваться, иначе он реально собирал бы подписи. Лично для меня очевидно, что Ищенко хочет эксплуатировать имидж яркого борца с режимом, которому якобы не дали избраться. Понятно из всего вышесказанного, что он – обычный самострельщик», – подытожил Павел Данилин.

          Колядин обратил внимание на то, как происходит сбор подписей. По его словам, рядом с одним из пунктов сбора подписей, мимо которого он постоянно проходит по пути на работу, безлюдно.

          «Я не видел, чтобы возле этого места стояли люди, выстраивались очереди. Тем не менее представители Ищенко заявляют о том, что они уже собрали 7 тысяч подписей. Я вас уверяю, как политтехнолог, что это невозможно. То, что он говорит – это введение людей в заблуждение. Либо это рисованные подписи на основе баз данных, либо это некий другой фейковый механизм... Я посмотрю, как это «чудо» будет реализовываться после 18 числа, когда весь пакет документов поступит в избирком», – подытожил Андрей Колядин.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября в Приморском крае состоялся второй тур выборов губернатора, в котором участвовали бывший врио главы региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в итоге крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты недействительными.

          Новое голосование намечено на 16 декабря. Тарасенко решил отказаться от борьбы и подал в отставку. Позже президент России Владимир Путин назначил новым врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, который до этого возглавлял Сахалинскую область. Причем Кожемяко сам попросил президента об этом. Всего в выборах намерены участвовать более десятка кандидатов, в том числе и Кожемяко, который идет на них в качестве самовыдвиженца.


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