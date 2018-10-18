Эксперты раскритиковали Ищенко за несдержанные обещания

«Человек явно не очень хочет баллотироваться, иначе он реально собирал бы подписи. Лично для меня очевидно, что Ищенко хочет эксплуатировать имидж яркого борца с режимом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин о позиции кандидата в главы Приморья Андрея Ищенко, чьи политические заявления неоднократно расходились с делом.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что позиция Андрея Ищенко, который сначала заявляет одно, а на деле поступает иначе, «выглядит как самострел». В частности, Ищенко обещал устроить длительную голодовку в знак несогласия с результатами сентябрьских выборов, но в итоге не продержался без еды и нескольких часов. Также было с его обещанием идти на выборы от КПРФ – в итоге он стал самовыдвиженцем.

Много шума также наделала история с якобы обещанием председателя совхоза имени Ленина, кандидата в президенты РФ 2018 года Павла Грудинина вложить 35 млрд рублей в сельхозпроект Ищенко. На деле Грудинин выражал готовность, как отмечали приморские СМИ, поделиться опытом ведения сельскохозяйственного бизнеса.

«Дело в том, что когда Ищенко заявлял о том, что пойдет от КПРФ и получил результат такой же как у бывшего врио губернатора Андрея Тарасенко, на него сразу обратили внимание СМИ, общественность, начали изучать его биографию, кто он такой, что за человек может стать губернатором Приморья. И тут выяснилось, что с ним не все так просто», – отметил эксперт. По словам Данилина, за спиной Ищенко «есть слухи о мошенничестве, обвиняющие его обманутые дольщики». Ранее о причастности Ищенко к истории с обманутыми дольщиками говорил экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь.

«Есть серьезные долги, практически Ищенко банкрот. И чем дальше, тем больше выяснялось информации об Ищенко, так что КПРФ вообще отказалась выдвигать его. Если бы он хотел реально выиграть, то сразу в тот день, когда КПРФ перенесла конференцию, он мог бы пойти самовыдвиженцем. Либо когда КПРФ ему отказала, он в тот же день мог пойти самовыдвиженцем. Но вместо этого он несколько дней ждет и только 7 числа регистрируется, хотя мог бы зарегистрироваться еще 25 октября», – отметил Данилин.

Политтехнолог Андрей Колядин, который сейчас находится во Владивостоке, назвал поведение Ищенко свойственным целому ряду бизнесменов, «которые пытаются самыми различными способами прикрыть те огрехи, которые у них проявились в бизнесе».

«Отчасти политические амбиции Ищенко связаны с тем бизнесом, которым он занимался. Там немало проблем, там есть люди, которые с ним судятся, которые потеряли квартиры. Поэтому это расстройство людей и их желание добиться некой правды и справедливости приводит к тому, что Ищенко пытается найти способы самозащиты от этого давления, переводя его в политическую плоскость и говоря о том, что это происки политических конкурентов», – сказал Колядин газете ВЗГЛЯД.

Он подчеркивает, что в бизнесе Ищенко «действительно были проблемы, которые не решены». «И то, что он говорит это как коммунист – это абсолютно не свойственно коммунистам. Он мог бы говорить об этом от имени любой другой партии. Просто он нашел способ решения своих проблем через политическую деятельность в КПРФ. Я не стал бы привязывать к этим проблемам коммунистическую идеологию. Она сама по себе, а проблемы бизнеса Ищенко сами по себе», – подчеркнул эксперт.

Данилин добавил также, что Ищенко собирал подписи «спустя рукава, как-то непонятно». Как отмечали в соцсетях, политик использовал «сомнительные подписные листы» с формулировкой о «повторных выборах», хотя в избирательном законодательстве такие формулировки отсутствуют. «Так что человек явно не очень хочет баллотироваться, иначе он реально собирал бы подписи. Лично для меня очевидно, что Ищенко хочет эксплуатировать имидж яркого борца с режимом, которому якобы не дали избраться. Понятно из всего вышесказанного, что он – обычный самострельщик», – подытожил Павел Данилин.

Колядин обратил внимание на то, как происходит сбор подписей. По его словам, рядом с одним из пунктов сбора подписей, мимо которого он постоянно проходит по пути на работу, безлюдно.

«Я не видел, чтобы возле этого места стояли люди, выстраивались очереди. Тем не менее представители Ищенко заявляют о том, что они уже собрали 7 тысяч подписей. Я вас уверяю, как политтехнолог, что это невозможно. То, что он говорит – это введение людей в заблуждение. Либо это рисованные подписи на основе баз данных, либо это некий другой фейковый механизм... Я посмотрю, как это «чудо» будет реализовываться после 18 числа, когда весь пакет документов поступит в избирком», – подытожил Андрей Колядин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября в Приморском крае состоялся второй тур выборов губернатора, в котором участвовали бывший врио главы региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в итоге крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты недействительными.

Новое голосование намечено на 16 декабря. Тарасенко решил отказаться от борьбы и подал в отставку. Позже президент России Владимир Путин назначил новым врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, который до этого возглавлял Сахалинскую область. Причем Кожемяко сам попросил президента об этом. Всего в выборах намерены участвовать более десятка кандидатов, в том числе и Кожемяко, который идет на них в качестве самовыдвиженца.