Компания Ищенко в Приморье задолжала 500 млн рублей

Компания «Аврора-строй», которой владеет бывший кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко, оказалась на грани банкротства и может оставить без жилья сотни дольщиков ЖК «Северный» в Находке.

Как рассказали сотрудники «Авроры-строй», компания задолжала мэрии Находки 10,5 млн рублей за аренду земельного участка под строительство многоэтажки, в связи с чем власти города подали иск в суд. Поскольку всю сумму сразу компания погасить не сможет, юрист фирмы попросил суд разрешить отдавать долг в рассрочку – по 1 млн в месяц.

Вместе с тем, по данным Life, общая сумма задолженности «Авроры-строй» приближается к 500 млн рублей. Об этом стало известно из подписанной Ищенко корректировки проектной декларации на строительство ЖК «Северный». В частности, в июле Ищенко написал, что сумма годовой прибыли за 2017 год составила 15 млн, а кредиторской задолженности – 434,7 млн рублей.

В том же документе указан размер и дебиторской задолженности – 160 млн рублей – сумма, которую разные деловые партнеры Ищенко должны вернуть самой «Авроре».

В октябре экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь напомнил историю с обманутыми дольщиками, в которой оказался замешан Андрей Ищенко.