Кремль прокомментировал выборы в ДНР и ЛНР

В Кремле с пониманием относятся к выборам, прошедшим в самопровозглашенных республиках Донбасса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что речь идет о двух республиках, которые отторгнуты Украиной и находятся в состоянии абсолютного эмбарго. Минские соглашения не реализуются украинской стороной. И, конечно, в этих условиях плюс условиях опасности возобновления силового сценария, конечно, этим республикам ничего не остается, как самоорганизовываться в целях просто обеспечения собственного существования, жизни и социальных обязательств перед людьми, которых бросила их страна», – пояснил Песков, передает РИА «Новости».

Также пресс-секретарь добавил, что не в курсе, поздравлял ли президент России Владимир Путин выигравших выборы Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

«Безусловно, Россия делала и намерена делать все, что от нее возможно, и все, что от нее требуется для обеспечения реализации минских договоренностей, потому что это – единственная база политического урегулирования ситуации на юго-востоке Украины», – сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос о границах влияния России на ДНР и ЛНР Песков сообщил, что это «весьма абстрактный вопрос».