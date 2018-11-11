На выборах в Хакасии подсчитано более 10% протоколов

По итогам обработки 11,86% протоколов на выборах главы Хакасии единственный кандидат Валентин Коновалов (КПРФ) набирает 55,79% голосов, против его кандидатуры высказались 42,97%, следует из данных ЦИК.

«За» Коновалова проголосовали 10 тыс. 858 человек, против – 8 тыс. 363 человек, передает РИА «Новости».

Явка на 19.30 по местному времени составила 43,3%.

Голосование завершилось в 20.00 по местному времени (16.00 мск).

Жителям республики предлагалось «за» или «против» Коновалова – остальные кандидаты отказались от участия в выборах.