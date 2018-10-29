Сторонник диалога с Россией впервые за 29 лет проиграл выборы в Конгресс США

Республиканец Дана Рорабакер, с 1989 года занимавший пост конгрессмена от штата Калифорния и последовательно выступавший за нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном, проиграл выборы в Палату представителей.

Подсчет голосов еще официально не завершен, однако, по оценкам Associated Press, Рорабакеру уже не удастся сократить отставание в 8,5 тыс. голосов, передает ТАСС.

Рорабакер был помощником 40-го президента США Рональда Рейгана, неоднократно бывал в Москве и заявлял о необходимости продолжения диалога между Москвой и Вашингтоном, несмотря на серьезные разногласия.

Напомним, Рорабакер критиковал американские СМИ за антироссийские публикации, а также упрекал американских политиков за лицемерие в отношении России.