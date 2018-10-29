Трамп и Туск поспорили по поводу принципов и ценностей миропорядка

Глава Евросовета Дональд Туск, выступая в Лодзи по случаю 100-летия обретения Польшей независимости, заявил о расхождениях с президентом США Дональдом Трампом по поводу принципов и ценностей миропорядка.

По словам Туска, во время состоявшейся полгода назад встречи с Трампом на саммите Группы семи (G7) политики «спорили о том, все ли еще применим порядок, основанный на принципах и общих ценностях», передает ТАСС.

«Вероятно, впервые в нашей современной истории президент Соединенных Штатов сказал, что он не заинтересован в продолжении такого мышления или подобных действий», – заметил Туск, подчеркнув, что «этот вопрос действительно очень серьезен».

Напомним, в июне канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу противостоять попыткам Трампа изменить установленный мировой порядок.

В том же месяце, после саммита G7 в канадском Квебеке, Туск предупредил ЕС о необходимости приготовиться к худшим сценариям в отношениях с США.