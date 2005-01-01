Туск призвал ЕС готовиться к худшим сценариям в отношениях с США

Брюсселю следует приготовиться к худшим сценариям в отношениях с Вашингтоном, следует из письма главы Евросовета Дональда Туска лидерам 28 стран ЕС в преддверии встречи в Брюсселе.

«Я считаю, что, надеясь на лучшее, мы должны готовить наш союз к наихудшему сценарию», – сказал он, передает ТАСС.

Туск признал, что отношения с США находятся «под огромным давлением из-за политики президента (США Дональда) Трампа». «К сожалению, разногласия выходят за рамки торговли», – добавил он.

В последнее время в отношениях стране Европейского союза и США наметился разлад. Так, страны не смогли преодолеть разногласия во время последнего саммита G7.

Одной из причин разногласий стали пошлины на импорт стали и алюминия, которые США ввели в марте. Евросоюз уже ответил на этот шаг: теперь американские товары облагаются в Европе 25-процентными пошлинами.