Климкин пригрозил санкциями в ответ на выборы в Донбассе

Международные санкции будут усилены в ответ на выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской областях, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Климкин отметил, что реакцией на «фейковые выборы» будет «усиление международных санкций».

«И мы с нашими партнерами уже работаем над этим», – написал он в Twitter.

В пятницу секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обещал привлечь к уголовной ответственности участников организации и проведения выборов глав и депутатов в Донбассе.

Выборы запланированы на 11 ноября, несмотря на то, что Киев заявил, что не признает голосование. В то же время в Кремле напомнили, что выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.