В Литве разозлились из-за импорта «враждебной» гречки

В сейме Литвы разозлились из-за роста импорта гречихи и других злаков из «враждебной» России; по мнению депутата Казиса Старкявичюса, культуры нужно покупать у «дружественных государств», сообщает пресс-служба парламента.

Старкявичюс заявил, что правительство Литвы, «несмотря на враждебные действия России, льстит ей и закупает не только удобрения, но и гречку с пшеницей», хотя можно «привозить эти культуры из Украины или других стран», передает Sputnik Литва.

Парламентарий призвал минсельхоз страны предпринять «конкретные шаги для защиты интересов аграриев», а недостающие гречневые и другие злаки закупать у «дружественных государств».

Отмечается, что, по данным таможенной службы Литвы, за десять месяцев республика импортировала 16 тыс. 763 тонны пшеницы, 15 тыс. 088 тонн из которых были закуплены у России.