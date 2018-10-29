Россия отказалась признавать юрисдикцию суда США по иску о «вмешательстве»

Министерство юстиции России отказалось признавать юрисдикцию окружного суда Соединенных Штатов, рассматривающего иск Национального комитета Демократической партии (НКДП) США о приписываемом Москве вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.

В документах, направленных Минюстом России в суд Южного округа штата Нью-Йорк, подчеркивается, что Россия сохраняет за собой все права иностранного суверенного государства, передает ТАСС.

«Российская Федерация со всем уважением отмечает, что не вступает в вышеуказанное разбирательство, не отказывается от своего суверенного иммунитета в соответствии с международным правом или законодательством Соединенных Штатов Америки или практикой федеральных судов США, а также не признает юрисдикцию окружного суда Соединенных Штатов Америки», – говорится в официальном письме Минюста России.

В другом схожем письме, направленным в суд из МИД России, подчеркивается, что «осуществление судами США юрисдикции в отношении Российской Федерации по рассматриваемому делу является нарушением международного права, а именно юрисдикционных иммунитетов» России, вытекающих из «принципа суверенного равенства государств».

«Министерство имеет честь подтвердить, что Российская Федерация не давала и не имеет в виду давать согласие на разбирательство данного дела в судах США», – говорится в документе.

В связи с этим МИД обратился к компетентным органам США с предложением о принятии «незамедлительных мер с целью прекращения действий, нарушающих иммунитет Российской Федерации», говорится в документе.

В американском суде подтвердили получение писем от министерства юстиции и МИД России.

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