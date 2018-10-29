Без «русского вмешательства» враги Трампа окажутся перед более страшным вызовом

Окончательные итоги американских выборов все еще не подведены, но уже понятно, что в этот раз разыграть тему «русского вмешательства» у противников Трампа не получится. Хотя она останется в качестве оружия в борьбе с президентом США, но только в привязке к выборам 2016 года. Однако приведет ли неизбежное признание отсутствия русского следа в нынешней кампании к признанию очевидного – в расколе и кризисе американского общества виноват сам американский истеблишмент?

В целом успешные для Дональда Трампа выборы 6 ноября, которые он превратил в референдум о доверии самому себе, станут испытанием для его противников – что дальше делать с «русским вмешательством».

Попытки доказать наличие «руки Москвы» в выборах 2016 года нужны были только для одного – делегитимизации избрания Трампа, блокирования работы его администрации и, в идеале, импичмента президента. Теперь демократы получили контроль над нижней палатой и, казалось бы, могут с удвоенной энергией бороться с Трампом. Но проблема в том, что если за два года массированной пропагандистской кампании им удалось убедить большинство американцев в том, что какое-то вмешательство России в выборы 2016 года было, то заявить то же самое о нынешних выборах они не могут.

И не потому, что они вроде бы как выиграли ту их часть, что касается палаты представителей, а потому, что и сам Трамп, и спецслужбы неоднократно заявляли, что не допустят никакого иностранного вмешательства. Поставить под сомнение успешность действий нынешней администрации в этом вопросе, конечно, можно – как показывает опыт подачи темы «Русский след» в кампании 2016 года», можно раздуть слона даже не из мухи, а из ее имитации.

Но если теперь демократы начнут говорить о русском следе, им уже не удастся использовать спецслужбы: какой-никакой, а контроль над ними Трамп установил. И любая попытка выдумать из ничего «русское присутствие» будет жестко пресекаться не только Белым домом, но и самими спецслужбами, которые и так страшно подставились своим участием в спецоперации против Трампа, начатой еще при администрации Обамы.

ФБР и остальные не хотят становиться крайними, оказываться между молотом Трампа и наковальней антитрампистов, поэтому будут изображать из себя победителей в битве с «русскими хакерами»: мы так хорошо защитили голосование 6 ноября, что ни одна кремлевская муха не пролетела. Тем более что сделать это будет совсем не сложно, учитывая, что никакого «российского вмешательства» просто не было.

Трамп же получит новый аргумент для обличения своих противников – смотрите, при моей власти все прошло чисто, а при вашей, обамовской, если верить вам, было какое-то российское вмешательство. То есть демократы, в отличие от республиканцев, не умеют родину защищать – даже виртуально.

При этом до исчезновения «русской темы» из американской внутриполитической борьбы еще очень далеко.

Демократы все равно будут пытаться достать Трампа за 2016 год, даже понимая, что у них нет ни одного шанса не то что на импичмент, но даже на доказательство хоть каких-то «русских связей Трампа» и «русского вмешательства в выборы». Однако признание отсутствия вмешательства в выборы 6 ноября 2018 года неизбежно, и это ставит демократов и, шире, все антитрамповское большинство американского истеблишмента перед новой, реальной и нерешаемой проблемой.

Им нужно признать очевидное – все проблемы, которые существуют в США, весь тот политический кризис, в котором их страна находится уже два года, имеют сугубо американские корни и причины. И Трамп – это месть внушительной части американского народа собственной элите за ее отрыв от реальности, за ее презрение и сознательное игнорирование запросов американского общества. Раскол внутри американского общества породил и привел к власти Трампа – а не Трамп, и тем более не русские, раскалывают американский народ.

Признать эту банальную истину спустя два года истерии, казалось бы, не так уж сложно. Но не для американского истеблишмента, его космополитической, глобалистски и либерально настроенной части. Они так часто называли Трампа раскольником и фашистом, что уже сами поверили в это. Как и в то, что стоит убрать Трампа, как все у них опять будет хорошо. Не будет, потому что их проблемы гораздо глубже. Готовы ли в «вашингтонском болоте» посмотреть в глаза правде?

Первым шагом к этому – пускай и очень кривым – можно считать появившуюся за день до выборов статью в Washington Post. Даже ее название показательно: «Забудьте про русских. На этих выборах американцы сами распространяли дезинформацию и ненавистнические высказывания».

Тут все прекрасно – начав с того, что теперь даже тот самый бывший агент ФБР Клинт Уоттс, который «одним из первых забил тревогу по поводу наглой российской кампании дезинформации, которую Москва начала в ходе предвыборной кампании 2016 года», теперь признает:

«Если говорить о распространении лжи и нагнетании разногласий в интернете, то в 2018 году этим занимаются американцы».

Более того, «с этим согласны законодатели, руководители компаний информационных технологий и независимые эксперты, исследующие вопросы враждебных высказываний и дезинформации».

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И с этим ничего не удается сделать, потому что даже Кремниевая долина, которая «сегодня более активно ведет борьбу против иностранных попыток повлиять на американскую политику, проигрывает в этой широко распространенной игре в кошки-мышки своим соотечественникам, которые с энтузиазмом применяют те самые методы, которыми в 2016 году пользовались русские».

Уоттс, работающий теперь научным сотрудником в Исследовательском институте внешней политики, опечален:

«Все видели, как используется этот сценарий. Теперь Россия им не очень-то и нужна. Они выяснили, что такая тактика чрезвычайно разрушительна и эффективна».

Мнение Уоттса подтверждает и руководитель политики кибербезопасности «Фейсбука» Натаниэль Глейчер – «сейчас гораздо важнее (и труднее) выявить тех многочисленных американцев, которые распространяют дезинформацию, и призвать их к ответу», и исследование Центра СМИ, политики и национальных интересов им. Шоренстайна при Гарвардском университете и Проекта компьютерной пропаганды Оксфордского университета.

Так, гарвардские ученые заявили, что в последние шесть месяцев «зафиксировали значительный всплеск откровенных фабрикаций и недостоверной информации в онлайне и увидели, что люди используют воинственную риторику в социальных сетях, распространяя там антииммигрантские настроения». «Значительную часть» такой дезинформации, по всей видимости, распространяли не иностранцы, а жители США, отмечают в Гарварде.

А оксфордские ученые сообщили, что в избирательном сезоне 2018 года недостоверные и создающие поляризацию в обществе новости получили большее распространение в социальных сетях, чем два года тому назад:

«Эта дезинформация также доходит до более широкой аудитории, обгоняя темпы распространения достоверных новостей ведущими СМИ основного направления и «профессиональными» новостными организациями».

То есть что получается – американцы научились у русских сеять страх и ненависть, и теперь успешно занимаются этим сами? Вот что хочет сказать Washington Post. Смешно, конечно, но уже неплохо, уже есть некоторый прогресс – хотя бы признается, что в США есть люди, которые распространяют неправильные с точки зрения официальной прессы и вредные с точки зрения «передовых людей» идеи, факты и взгляды. И таких «опасных людей» много. Хуже того, оказывается, их информация-дезинформация доходит до аудитории даже быстрее, чем «правдивая» информация СМИ. Ужас – надо что-то делать с соцсетями, выявлять и блокировать этих смутьянов.

Налицо сочетание двух факторов – постепенного признания хотя бы части проблемы и реальности, пускай и в извращенной форме («дезинформаторы, разжигатели»), и демонстрации уверенности в том, что с тем, что не нравится, можно не только бороться, но и победить. Победили же «русских хакеров», теперь нужно так же победить своих «дезинформаторов».

При этом есть даже некоторый элемент самокритики – излишне увлеклись борьбой с «российским вмешательством», вот и проморгали рост «доморощенных ненавистнических высказываний и дезинформации»:

«Обеспокоенность по поводу российского вмешательства с 2016 года занимает главное место в политических дебатах, и на этом фоне роль американцев отошла на второй план как в научных исследованиях и слушаниях в Конгрессе, так и в новостях СМИ».

Хотя бы так для начала. Потому что честно признать, что американцы все больше не доверяют своим СМИ – и вовсе не потому, что Трамп все время говорит про «фейк ньюс», а потому, что сами СМИ как раз эти самые «фейк ньюс» по поводу того же Трампа и производят в промышленных количествах – конечно же, невозможно и самоубийственно. Потому что если ты называешь Трампа «русским агентом», а обеспокоенность людей своим будущим и, например, ситуацией с мигрантами – «разжиганием ненависти», то зачем потом удивляться тому, что тебе не доверяют?

При этом тут проблема не в американской прессе, а в американском истеблишменте, который не хочет признавать очевидного уже для всех. Америка вошла в период смуты и глубочайшего кризиса, как внешнеполитического, так и, что наиболее опасно, внутреннего. Надежных рецептов лечения нет, но Трамп хотя бы признает болезнь и предлагает свой способ борьбы с ней. А его враги предпочитают игнорировать сам факт прогрессирующей, причем по их вине, болезни. И искать виноватых в виде Трампа или коварных русских. То есть ни сами лечить не умеют, ни другим не дают. По-русски это называется вредительством.