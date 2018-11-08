Болтон назвал уникальность прошедших в США выборов

В США обеспечили проведение самых безопасных в истории страны выборов, считает помощник президента страны по национальной безопасности Джон Болтон.

«Горжусь усилиями федерального правительства, предпринятыми, чтобы промежуточные выборы были самыми безопасными в истории», – написал Болтон в Twitter.

Он также разместил твит Совета национальной безопасности, в котором говорится о том, что СНБ координировал «беспрецедентные усилия» для обеспечения безопасности выборов и предупреждения иностранного влияния.

Американский президент Дональд Трамп называл итоги промежуточных выборов «потрясающим успехом».

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков говорил, что результаты выборов в конгресс в Соединенных Штатах были вполне ожидаемы.

В США 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.