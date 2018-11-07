В Кремле прокомментировали итоги выборов в США

Результаты выборов в конгресс в Соединенных Штатах были вполне ожидаемы, заявил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

«Как они (итоги выборов – прим. ВЗГЛЯД) скажутся на отношениях России и США, нужно посмотреть», – добавил Ушаков, передает ТАСС.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что получил поздравления, в том числе от других стран после выборов в конгресс США.

6 ноября состоялись промежуточные выборы в конгресс США.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что ждать России по итогу выборов в Соединенных Штатов.