Большинство избирателей в США назвали расследование по России политически мотивированным

Более 50% избирателей в США, опрошенных на выходе с избирательных участков на промежуточных выборах, заявили о политической подоплеке в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера касательно приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года.

Еще около 40% респондентов назвали разбирательство Мюллера обоснованным, еще столько же одобрили то, как спецпрокурор справляется со своими задачами, однако чуть более 40% придерживается обратной точки зрения. Опрос был проведен сотрудниками телекомпании CNN, однако число опрошенных не называется, передает ТАСС.

В сентябре глава американского государства Дональд Трамп рассказал, какой ущерб его популярности среди жителей США нанесло расследование якобы имевшего место «вмешательства» России в выборы.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».