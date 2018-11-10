США усомнились в возможности выхода Ирана из ядерной сделки

Глава Белого дома Дональд Трамп не считает, что Иран намерен выйти из ядерной сделки, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время визита американской делегации в Париж.

По словам Болтона, Трамп «не считает, что Иран намерен покидать сделку», передает ТАСС.

Американский дипломат также исключил возможность использования Вашингтоном «военного сценария» в том случае, если Иран все же откажется от обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей ядерной программе.

«Такого в наших планах нет», – сказал помощник президента США по национальной безопасности.

Ранее США предложили Ирану заключить новую сделку по атому. При этом ЕС отказался вносить изменения в ядерную сделку с Ираном.