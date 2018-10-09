Стало известно о сходке воров в законе для передела ДНР

Около полутора недель назад в Ростове-на-Дону состоялась сходка криминальных авторитетов и воров в законе, которые обсуждали передел сфер влияния в ДНР после убийства главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко, сообщают СМИ.

На сходке присутствовало около 15 человек, в том числе Александр Батурин от так называемых «горловских», ранее якобы близкий к Виктору Януковичу и являющийся доверенным лицом украинского криминального авторитета Юрия Иванющенко (Юра Енакиевский); еще один «смотрящий» за Горловкой – Армен Саркисян, считавшийся ранее человеком донецкого олигарха Рината Ахметова, пишет «Новая газета».

Также называются такие имена, как Виталий Метла, ранее сотрудник донбасской фабрики табачных изделий «Хамадей», член ОПГ, во время боевых действий служивший командиром подразделения батальона «Восток». Сейчас он депутат Народного совета ДНР. Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина или Эдик Тбилисский), влиятельный в криминальном мире России вор в законе. Люди из Днепропетровска от вора в законе Сергея Олейника (Умка), который называется правой рукой Александра Накрешвили (Нарик) – главы преступного сообщества Днепра.

Также присутствовали представители Луганска и довоенных группировок Донецка.

По данным газеты, на сходке обсуждали сферы влияния в ДНР – выделение так называемых «квот», передел и передача имущества, контрабанда табака с завода «Хамадей». В частности, Горловку было решено отдать под контроль «енакиевских» и людей Ахметова. В частности, речь идет об их контроле над машиноремонтном заводом и других крупных предприятиях, о поставках со стороны Украины семечек, соли, продуктов питания.

Кроме того, криминальные авторитеты договорились обеспечивать существование и процветание незаконного бизнеса на территории ДНР и ЛНР. На представителей ростовского криминального мира возложили обязанность обеспечивать транспортировку и безопасность логистики, а на представителей украинского – обеспечивать работу силовых структур Украины в пользу группировок и финансирование.

Издание утверждает, что сразу после сходки поменяли все руководство департамента таможни ДНР.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об обстановке в политических кругах ДНР после гибели Александра Захарченко и взрыва на съезде компартии республики. Напомним, врио главы ДНР назначен Денис Пушилин, который зарегистрировался кандидатом на пост руководителя республики.