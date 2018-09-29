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29 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 15:57  |  vz.ru
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Почему так много дешевой заботы о бедных

Николай Валуев привык прямо отвечать на вопросыФото: Фадеичев Сергей/ТАСС
«Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым» – за эту цитату из Шукшина некоторые обличители властей набросились на депутата Госдумы Николая Валуева. Его обвинили чуть ли не в оскорблении женщины, пожаловавшейся ему в чате на то, что ей неприятно и даже стыдно быть бедной в богатой России. Почему именно бедность в последние дни стала такой популярной темой для обсуждения? Подробности...
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Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян

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«Вопрос, находились ли они в состоянии сильного душевного волнения в момент совершения преступления, вызванного какими-то внешними факторами? Предполагаю, экспертиза указала, что на момент совершения убийства было состояние аффекта», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя освобождение сестер Хачатурян. При этом адвокат не ожидает полного оправдания девушек. Подробности...
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Кому выгодно устранение кандидатов в главы ДНР

По одной из версий, кандидат в главы ДНР Игорь Хакимзянов стал целью украинских диверсантовФото: кадр из видео
В субботу в Донецке прогремел очередной взрыв. Бомба сработала на съезде компартии ДНР. Среди пострадавших оказался кандидат на должность главы республики Игорь Хакимзянов. По мнению наблюдателей, в республике продолжают действовать украинские диверсанты. Впрочем, нельзя исключать, что в запугивании соперников увидят интерес врио главы ДНР Дениса Пушилина. Но есть ли основания для подобных версий? Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

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На корабле дураков Сократ был бы капитаном

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С отплывшими на «философском пароходе» поступили так же, как поступали на исходе средневековья с городскими сумасшедшими и всякими другими чудаками, с кем жить невозможно, а убивать неприемлемо. Советский мир избавлялся от оводов. Подробности...
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          Кому выгодно устранение кандидатов в главы ДНР

          По одной из версий, кандидат в главы ДНР Игорь Хакимзянов стал целью украинских диверсантов   29 сентября 2018, 15:15
          Фото: кадр из видео
          Текст: Андрей Резчиков

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          В субботу в Донецке прогремел очередной взрыв. Бомба сработала на съезде компартии ДНР. Среди пострадавших оказался кандидат на должность главы республики Игорь Хакимзянов. По мнению наблюдателей, в республике продолжают действовать украинские диверсанты. Впрочем, нельзя исключать, что в запугивании соперников увидят интерес врио главы ДНР Дениса Пушилина. Но есть ли основания для подобных версий?

          В субботу в Донецке на съезде компартии ДНР произошел взрыв. Как стало известно телеграм-каналу WarGonzo, взрывное устройство сработало после завершения съезда, когда делегаты начали выходить из зала. По одной из версий, рванувший взрывпакет находился в углу коридора, через который шли участники после заседания. По другой версии, взрывное устройство было заложено под одно из кресел в зале заседаний.

          Как сообщил член компартии ДНР Геннадий Фоменко, среди пострадавших оказался 37-летний кандидат на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов, который получил временную контузию и осколочные ранения.

          «В момент взрыва внутри здания находилось около 50 человек. На месте взрыва найден пакет, внутри все сгорело. Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги. Также пострадал Игорь Хакимзянов», – сообщил Фоменко.

          Сам Хакимзянов в интервью телеканалу «Рен-ТВ» рассказал о произошедшем. «Это был взрыв. Мы заходили в здание с моим доверенным лицом. Вот именно когда заходил, дверной проем прошел (прогремел взрыв)», – сообщил Хакимзянов.

          По словам политика, после громкого хлопка он потерял сознание. «Когда очнулся – на мне одежда горела. Правая сторона сейчас звенит, плохо слышу справа. Врачи предоставили мне необходимую помощь», – рассказал политик, добавив, что его помощник получил контузию.

          По последним данным, пострадали четыре человека. Одной из пострадавшей оказалась секретарь горкома партии Ирина Якина, которая получила множественные осколочные ранения.

          Правоохранительные органы республики пока не называли версии случившегося. Однако председатель компартии ДНР Борис Литвинов предположил, что бомбу активировали дистанционно, либо в ней был часовой механизм. Литвинов убежден, что взрыв был направлен против кандидатов в депутаты на предстоящих выборах и против самой партии.

          «Это попытка сорвать наше участие в выборах. Собирая документы, мы постоянно натыкались на проблемы. Сегодня был съезд, так как сегодня последний день подачи в ЦИК документов кандидатов в депутаты народного совета. Часть документов находилась внутри, они обгорели. Успеем ли мы восстановить документы и подать их, я теперь не знаю», – рассказал Литвинов.

          Хакимзянов в 2014 году был главой минобороны ДНР. Он подал документы в ЦИК республики для участия в выборах 11 ноября на пост главы ДНР. Кроме Хакимзянова документы подали еще девять кандидатов: Денис Пушилин, Павел Губарев, Елена Шишкина, Роман Храменков, Иван Михайлов, Владимир Медведев, Вячеслав Дьяков, Роман Евстифеев и Валентин Спиридонов.

          Хакимзянов – выпускник Донецкого университета. В мае 2014 года был взят в плен украинцами в Мариуполе. На допросе с ним разговаривал депутат Верховной рады Олег Ляшко. В интернете выложена запись этой беседы. Депутат говорил с задержанным в хамской и поучительной манере, явно играя на камеру. При этом Хакимзянов был в одном нижнем белье. Однако, как отмечали многочисленные комментаторы, «Хакимзянов вел себя как настоящий мужик» и не поддавался на давление и унижения со стороны Ляшко. В плену он пробыл около трех месяцев, а в сентябре 2014 года в рамках обмена пленными вернулся в Донецк. В 2016 году вступил в компартию.

          Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько назвал несколько версий случившегося. Самым очевидным он считает причастность к покушению украинских диверсантов. Более того, именно украинских диверсантов Донецк называет причастными к убийству 31 августа главы ДНР Александра Захарченко.

          По оценке Безпалько, диверсантам не так сложно внедриться в государственные и политические структуры ДНР. Например, масса бывших сотрудников СБУ работает в министерстве госбезопасности ДНР.

          «Они сделали это для запугивания, для дестабилизации обстановки и срыва выборов.

          Выборы в ДНР, какими бы они ни были, это легитимация республики, ее властной вертикали, самостоятельного существования. Именно поэтому власти Украины так долго добивались отмены или переноса этих выборов. Скорее всего, украинские спецслужбы при поддержке западных спецслужб решили воспользоваться небольшой сумятицей в ДНР перед выборами и провести подобного рода диверсию», – сказал Безпалько газете ВЗГЛЯД.

          Он не исключил, что некоторые политологи могут выдвинуть другую версию и назовут произошедшее элементом внутриполитической борьбы между основными кандидатами на должность главы ДНР. Более того, наиболее заинтересованным могут назвать одного из главных фаворитов гонки, временно исполняющего обязанности главы республики Дениса Пушилина. «Об этом наверняка будет заявлено. Но я не уверен в заинтересованности самого Пушилина в этом. Пользуясь поддержкой достаточно мощных сил, Пушилин и так способен выиграть эти выборы. В принципе, столь демонстративно выражать свое отношение к одному из не самых опасных претендентов было бы для Пушилина просто неразумно», – считает эксперт.

          В то же время Безпалько исключил возможность того, что произошедшее стало инсценировкой самого Хакимзянова с целью привлечь к себе внимание перед выборами. По его словам, это можно было сделать более безопасно для самого политика.

          «Я не думаю, что Хакимзянов организовал подобного рода акцию. Было бы проще организовать инсценировку покушения, взорвать рабочий кабинет в его отсутствие, тем более что так в свое время погиб Михаил Толстых (позывной – Гиви), взорвать лифт в доме, в котором он живет, заминировать автомобиль. Инсценировок можно было бы сделать очень много, совершенно безопасных как для самого Хакимзянова, так и всех остальных, и это более демонстративно. А сама по себе контузия вещь далеко не безобидная. Зачастую перестает работать часть коры головного мозга. Вряд ли Хакимзянов стал бы так рисковать только для того, чтобы привлечь к себе внимание. Тем более я не сомневаюсь, что в реальности выиграет все равно Пушилин, и Хакимзянов это прекрасно понимает. Стоит ли себя уродовать и подвергать риску друзей, чтобы все равно проиграть», – подытожил Богдан Безпалько.


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