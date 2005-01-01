Взрыв прогремел на съезде компартии в Донецке, ранен кандидат на пост главы ДНР

На съезде Коммунистической партии в Донецке произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, в том числе кандидат на пост главы провозглашенной Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов.

О взрыве неустановленного устройства РИА «Новости» сообщил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Член компартии ДНР Геннадий Фоменко уточнил, что среди пострадавших при взрыве на съезде – кандидат на пост руководителя провозглашенной республики Игорь Хакимзянов.

Фоменко рассказал, что в момент взрыва внутри здания находилось около 50 человек. На месте произошедшего найден пакет. Пострадали также две женщины, у одной из них сильные ожоги, сообщил он.

Telegram-канал WarGonzo сообщает, что террористами было заложено безоболочное СВУ. «Взрыв произошел, когда делегаты начали выходить. Заседание уже закончилось. Рванувший взрывпакет стоял в углу в коридором помещении», – говорится в сообщении канала.

Игорь Хакимзянов в 2014 году был министром обороны ДНР. Он подал документы в ЦИК республики для участия в выборах 11 ноября на пост главы ДНР.

Напомним, 31 августа в донецком кафе «Сепар» случился взрыв бомбы, в результате чего погиб глава ДНР Александр Захарченко.