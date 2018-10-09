На свободу отпущен убивший блогера из-за шляпы сын актера

Сыну актера из «Интернов» Корнею Макарову, убившему блогера из-за шляпы, зачитали приговор, согласно которому он ограничен в действиях, но выпущен на свободу.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил убийцу к одному году и 11 месяцам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Также с Макарова взыскали компенсацию морального ущерба в адрес каждого из родителей погибшего в размере 1 млн рублей и 109 тыс. 703 рубля материального ущерба.

Пресс-секретарь суда Лиана Ахмедова сообщила, что суд учел время нахождения обвиняемого в СИЗО «из расчета день под стражей за два ограничения свободы». Она отметила, что преступника освободили из-под стражи в зале суда, пишет «Интерфакс».

Напомним, в ночь с 12 на 13 августа в парке Горького из-за одежды «не по понятиям» был убит 25-летний блогер и предприниматель Станислав Думкин, получивший тяжелую травму головы. Подозреваемого задержали 29 августа.