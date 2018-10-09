Порошенко поручил срочно завершить переговоры с НАТО по охране арсеналов

Президент Украины Петр Порошенко поручил подчиненным завершить переговоры с НАТО по реализации трастового фонда, который обеспечит охрану арсеналов с боеприпасами.

«Поручаю министру обороны, министру иностранных дел срочно завершить переговоры с НАТО по созданию и реализации специального трастового фонда, который обеспечивает безопасную эксплуатацию и эффективную современную охрану объектов хранения боеприпасов», – приводит слова Порошенко его пресс-служба.

По его словам, в наследство Киеву с советских времен досталось большое количество боеприпасов. Порошенко порадовался тому, что они сохранились до сих пор.

«Хорошо, что оборонительные министры и коммерсанты 1990-х и «нулевых» не успели их распродать. Но на сегодняшний день мы, к сожалению, еще не имеем ни одного современного склада, который бы полностью отвечал бы стандартам НАТО», – подчеркнул президент.

Ранее Порошенко намекнул на причастность России к пожару на военных складах в Черниговской области.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что к инциденту под Черниговом якобы причастна Россия. Депутат Рады Иван Винник обвинил главу украинского генштаба Виктора Муженко в неудовлетворительном исполнении служебных обязанностей по обеспечению, сохранению и защиты военных складов, подчеркнув, что арсенал под Черниговом давно находился в «неприемлимом» состоянии.