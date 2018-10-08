Российские военные сделали Японии уступку по использованию Курил

При проведении учений «Восток – 2018» российские военные не использовали территорию Курильских островов, прислушавшись к просьбе Японии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано.

Шойгу отметил, что Россия «услышала предложения японской стороны и не задействовала территорию Курильских островов» во время учений, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он добавил, что учения российской армии, в том числе маневры «Восток-2018», направлены исключительно на оборону российской территории.

«Мы приглашали ваших наблюдателей, ваших атташе на учения «Восток-2018». К сожалению, мы не увидели вашего присутствия, вашего участия в этих маневрах. Надеемся, в дальнейшем мы сможем показать весь мирный настрой наших учений, направленных исключительно на оборону рубежей нашей страны», – сказал Шойгу, обращаясь к Кавано.

Министр обороны отметил, что ему с Кавано «есть, что обсудить».

Шойгу напомнил собеседнику о российско-японских переговорах на разных уровнях, в частности, назвав успешными российско-японские консультации глав оборонных и внешнеполитических ведомств в формате «два плюс два» и двустороннюю встречу министров обороны 31 июля. Шойгу также поблагодарил коллегу за теплый прием, оказанный в декабре прошлого года делегации Минобороны России.

Министр обороны добавил, что с момента предыдущего визита начальника японского Объединенного штаба прошло шесть лет.

«Это очень большой срок. Возлагаем большие надежды на предстоящие переговоры», – сказал глава Минобороны России.

Япония протестует против российского военного присутствия на Курилах. В связи с этим в начале сентября Токио даже выражал протест в связи с проведением Россией на Курильских островах мероприятий, посвященных годовщине окончания Второй мировой войны, а в августе – из-за Су-35 на Итурупе.