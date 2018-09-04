Япония выразила России очередной протест из-за Курил

Японские власти выразили протест в связи с проведением Россией на Курильских островах мероприятий, посвященных годовщине окончания Второй мировой войны, сообщил генсек правительства Японии Есихидэ Суга.

Суга подчеркнул, что усиление российского военного присутствия на южных островах Курильской гряды «расходится с позицией» Токио, передает ТАСС.

Японская сторона направляет «протесты на этот счет», используя разные каналы. Так, накануне протест был направлен через японское посольство в Москве, сообщил он.

Япония назвала действия России неприемлемыми.

В августе Япония заявила России протест из-за Су-35С на Итурупе.