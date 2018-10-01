Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевская премия по экономике в 2018 году присуждена американцам Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру за исследования в области инноваций, климата и экономики.

Нордхаус и Ромер разработали подходы к одним из основополагающих и насущных вопросов нашего времени, касающегося обеспечения долгосрочного, устойчивого экономического роста. «Лауреаты не дают окончательных ответов, однако результаты их исследований приблизили нас к ответу на вопрос о том, как можно достичь устойчивого глобального экономического роста», – отмечает Нобелевский комитет.

Ромер продемонстрировал, как знания могут выполнять функцию мотора долгосрочного экономического роста. Когда ежегодный экономический рост в несколько процентов накапливается в течение десятилетий, он меняет жизнь людей. Предыдущие макроэкономические исследования рассматривали технологические инновации в качестве основного двигателя экономического роста, однако они не моделировали процесс, при котором экономические решения и рыночные условия определяют создание новых технологий. Ромер разрешил эту проблему, показав, как сила экономики влияет на готовность компаний к производству новых идей и инноваций.

Исследования Нордхауса рассматривают взаимодействие между обществом и природой, подчеркивает комитет. Созданная им модель объединяет теории и эмпирические результаты из области физики, химии и экономики. Сейчас она имеет широкое применение и используется для стимулирования совместной эволюции экономики и климата. Она также служит инструментом изучения последствий вмешательства в политику в области климата, например налог на углероды.

Уильям Нордхаус родился в 1941 году, работает в Йельском университете. Сфера интересов ученого связана с влиянием экономических процессов на природу: он исследует модели расчета экономического благосостояния с учетом «природного капитала», сообщает ТАСС.

Профессор Стэнфордского университета Пол Ромер, который родился в 1955 году, – один из основоположников новой теории экономического роста, рассматривающей кризисы как период новых возможностей.

Церемония вручения экономической премии всегда проходит одновременно с другими Нобелевскими наградами в Стокгольме 10 декабря – в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Сумма премии по экономике, как и других Нобелевских, в этом году составляет 9 млн шведских крон (1 млн долларов), передает РИА «Новости».

Оглашение имен обладателей премии по экономике завершило неделю присуждений Нобелевских премий 2018 года, которая началась в понедельник в Стокгольме 1 октября.