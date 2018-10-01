Израиль отправит космический аппарат на Луну

НАСА и Израильское космическое агентство подписали первое в истории соглашение, предполагающее запуск израильского космического аппарата на Луну в ближайшие месяцы.

Вернувшийся в понедельник с Всемирного космического конгресса директор израильского космического агентства при министерстве науки Ави Блассбергер заявил, что компания SpaceIL решила «добавить к миссии на Луну конкурс», целью которого является повышение осведомленности о космической проблеме и мотивация молодых людей к изучению науки, сообщает Israel National News.

В рамках миссии также будет испытана уникальная израильская технология по достижению Луны. Также космический аппарат будет оснащен научным прибором, позволяющим измерять магнитное поле на спутнике Земли.

«Это интересная тема для НАСА, и мы поделимся с агентством полученной информацией», – рассказал Блассбергер.

Ранее в этом году Израиль испытал противоракетный комплекс большого радиуса действия «Хец-3», который способен перехватывать баллистические ракеты в космосе.