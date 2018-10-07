Посольство России потребовало от Лондона отреагировать на статью о планируемых кибератах

Отсутствие реакции официального Лондона на сведения в СМИ о якобы планах британских властей совершить кибератаку против России может указывать на достоверность этой информации, заявил представитель российского посольства в Лондоне.

«По мнению посольства, правительство консерваторов должно срочно внести ясность в свою позицию относительно цитируемых газетой Sunday Times агрессивных планов Великобритании в киберпространстве. Отсутствие внятной реакции может служить основанием достоверности этих заявлений», – передает его слова РИА «Новости».

В воскресенье The Sunday Times сообщило, что военное командование Великобритании якобы собирается «выключить в Кремле свет» с помощью кибератаки в случае «агрессии России».

В Госдуме объяснили эти заявления попыткой Британии оправдать собственные действия по эскалации напряженности.