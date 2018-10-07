Прекращено уголовное дело сочинительницы песен о судьях

Саратовское следственное управление Следственного комитета России прекратило уголовное дело в отношении Натальи Ковалевой, сочинявшей песни о судьях и публиковавшей их на видеохостинге YouTube.

Источник ТАСС сообщил, что дело прекращено «в связи с отсутствием в деянии состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства»)».

В апреле Ковалева опубликовала в Сети видео после проигрыша тяжбы против одного из банков, через который в 2013 году она перевела по просьбе мошенников 400 тыс. рублей.

Источник отметил, что в конце сентября ее уголовное дело было соединено с другим делом, возбужденным по ч. 2 ст. 297 («Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи») и ч. 1 ст. 298.1 («Клевета в отношении судьи») УК РФ.

Он указал, что сентябрьский пленум Верховного суда разъяснил, что при возбуждении дела об экстремизме необходимо доказать цель возбуждения ненависти или вражды или унижения достоинства человека или группы лиц. Источник отметил, что в отношении Ковалевой следствие не получило таких данных, потому дело решено прекратить.

Напомним, президент Владимир Путин предложил изменить статью 282 Уголовного кодекса РФ об экстремизме, по которой в настоящее время выносят приговоры за репосты в интернете. Эксперты отмечают, что президентские поправки направлены на гуманизацию законодательства.