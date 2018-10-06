СК опроверг версию о застреленном пилоте упавшего под Костромой вертолета

Следственный комитет опроверг данные о том, что пилот рухнувшего под Костромой вертолета был застрелен.

«Эта информация не соответствует действительности», – цитирует ТАСС официального представителя СК Светлану Петренко.

По ее словам, у погибших в авиакатастрофе не обнаружено огнестрельных ранений.

Ранее в субботу радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщала, что пилот вертолета, вероятно, был застрелен до крушения.

В среду вертолет AS-350 упал возле деревни Вонышево Костромской области. По предварительной версии, крушение произошло из-за столкновения с верхушками деревьев.

В аварии погибли четыре человека, в числе которых был заместитель генпрокурора России Саак Карапетян.