Стало известно об огнестрельном ранении пилота рухнувшего вертолета с замгенпрокурора

Пилот разбившегося под Костромой вертолета Станислав Михнов был, вероятно, застрелен до крушения, сообщают источники.

По предварительной версии, пилот был застрелен двумя выстрелами из карабина в спину. Это произошло еще до крушения машины, сообщили источники в силовых ведомствах радиостанции «Говорит Москва».

В четверг стало известно, что, по предварительной версии, крушение вертолета AS-350 под Костромой произошло из-за столкновения с верхушками деревьев.

В результате аварии погибли четыре человека, в числе которых был заместитель генпрокурора России Саак Карапетян.