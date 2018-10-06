Корабли Каспийской флотилии ударили по «противнику» «Калибрами»

Экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан» российской Каспийской флотилии в ходе учений нанесли удар условному противнику высокоточным ракетным комплексом «Калибр-НК», об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Астафьев сообщил РИА «Новости», что удар высокоточным оружием нанесен по береговым целям. Пролетев около 100 морских миль (180 километров), ракеты успешно поразили береговые цели.

Масштабными командно-штабными учениями руководил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Астафьев добавил, что корабли «Дагестан» и «Татарстан» выполнили задачу по поражению критически важных объектов противника на острове Чечень.

В учениях принимали участие до 7 тыс. военных, было задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе 20 самолетов и более 60 вертолетов.

Ранее командир сторожевого корабля «Адмирал Эссен» Черноморского флота России капитан второго ранга Антон Куприн заявил, что Военно-морской флот сейчас находится в великолепном состоянии. Куприн также восхитился «Калибрами».