На Галапагосских островах похитили более сотни слоновых черепах

Министерство окружающей среды Эквадора сообщило, что с территории национального парка Галапагосских островов были похищены свыше 120 слоновых черепах.

По данным ведомства, всего было похищено 123 слоновые черепахи, выращенных в неволе в центре «Арнальдо Туписы» на острове Исабела, передает РИА «Новости».

дирекция национального парка Галапагосских островов сообщила 27 сентября прокуратуре Санта Круса о похищении в общей сложности 123 черепах.

Власти ведут предварительное расследование по статье уголовного кодекса о преступлениях против дикой флоры и фауны.

Напомним, в октябре 2015 года на Галапагосских островах был обнаружен новый вид гигантской черепахи.